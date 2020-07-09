Ростовчанин предлагает усилить контроль за продажей алкоголя после 23.00

Житель Ростова-на-Дону предложил усилить контроль за продажей спиртного после 23.00. По мнению Владимира Карапетяна, многие торговые точки реализуют алкоголь, несмотря на запрет.«Нужно организовать массовые контрольные закупки и тотальные проверки. Практически каждый второй ларек или псевдомагазин «Продукты» продают пиво и крепкие алкогольные напитки после 23:00 «своим» и не только. Каждая табачная точка по-прежнему продаёт так называемый «снюс» только уже под видом не табачной продукции, а в роли никотинсодержащего продукта, тем самым пагубно влияя и на здоровье нашей молодёжи и подсаживая население на табакокурение из-за образовавшейся никотиновой зависимости», – опубликовал сообщение на городском сервисе ростовчанин.Для того чтобы инициативу рассмотрели городские власти, ей необходимо набрать 500 голосов. Петиция набрала всего шесть подписей.