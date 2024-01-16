Ростовчанин получил 4 года «строгача» за нападение с канцелярским ножом на полицейского

Фото: Rosotv.ru.

Железнодорожный районный суд Ростова вынес приговор мужчине, напавшего с ножом на полицейского. Его признали виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».Происшествие случилось в июне 2022 года. Выпивший мужчина гулял в Западном районе. Он вел себя агрессивно, поэтому прохожие вызвали полицию. Прибывшие правоохранители потребовали проехать с ними в отделение. Однако у горожанина это не входило в планы. Он достал канцелярский нож и ударил им стража порядка. К счастью, на полицейском был бронежилет.Мужчина тем временем скрылся с места ЧП. Правоохранители разыскивали его почти год. В марте 2023 года злоумышленника нашли в соседнем регионе — Краснодарском крае.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, нападавшего приговорили к 4 годам 4 месяцам колонии строгого режима.