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Ростовчанин получил 4 года «строгача» за нападение с канцелярским ножом на полицейского

Ростовчанин получил 4 года «строгача» за нападение с канцелярским ножом на полицейского
Железнодорожный районный суд Ростова вынес приговор мужчине, напавшего с ножом на полицейского. Его признали виновным по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Происшествие случилось в июне 2022 года. Выпивший мужчина гулял в Западном районе. Он вел себя агрессивно, поэтому прохожие вызвали полицию. Прибывшие правоохранители потребовали проехать с ними в отделение. Однако у горожанина это не входило в планы. Он достал канцелярский нож и ударил им стража порядка. К счастью, на полицейском был бронежилет.

Мужчина тем временем скрылся с места ЧП. Правоохранители разыскивали его почти год. В марте 2023 года злоумышленника нашли в соседнем регионе — Краснодарском крае.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, нападавшего приговорили к 4 годам 4 месяцам колонии строгого режима.
Фото: Rosotv.ru.
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