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Ростовчанин пешком отстоял очередь за бензином для заглохшей машины

Ростовчанин пешком отстоял очередь за бензином для заглохшей машины

В Ростове-на-Дону мужчина пришел на автозаправочную станцию пешком, чтобы купить бензин. По словам очевидцев, его автомобиль заглох в нескольких километрах от АЗС, поэтому до заправки ему пришлось добираться самостоятельно.

С собой ростовчанин принес пятилитровую канистру в пакете. Несмотря на отсутствие автомобиля, мужчина честно дождался своей очереди вместе с водителями, чтобы не вызвать подозрений в перепродаже топлива.

Необычная ситуация произошла на фоне повышенного спроса на бензин в Ростове. Из-за большого наплыва автомобилистов на многих АЗС выстраиваются длинные очереди, а ожидание заправки нередко занимает несколько часов.
Фото: соцсети.
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