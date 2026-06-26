Ростовчанин пешком отстоял очередь за бензином для заглохшей машины

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В Ростове-на-Дону мужчина пришел на автозаправочную станцию пешком, чтобы купить бензин. По словам очевидцев, его автомобиль заглох в нескольких километрах от АЗС, поэтому до заправки ему пришлось добираться самостоятельно.С собой ростовчанин принес пятилитровую канистру в пакете. Несмотря на отсутствие автомобиля, мужчина честно дождался своей очереди вместе с водителями, чтобы не вызвать подозрений в перепродаже топлива.Необычная ситуация произошла на фоне повышенного спроса на бензин в Ростове. Из-за большого наплыва автомобилистов на многих АЗС выстраиваются длинные очереди, а ожидание заправки нередко занимает несколько часов.