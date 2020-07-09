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Ростовчанин оставил пост министра транспорта Астраханской области

Ростовчанин оставил пост министра транспорта Астраханской области

Министр транспорта Астраханской области Константин Берлев покинул свою чиновничью должность. Уроженец Ростова-на-Дону написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это распоряжение подписал глава региона Игорь Бабушкин.

Константин Берлев занимал должность министра с конца января 2020 года. Проработав на новом месте чуть больше полугода, мужчина решил уволиться.

Как известно, Берлев родился в Ростове-на-Дону. Будучи студентом, он учился в РГСУ и РГУ на направлении автодорог и психологии соответственно. Также он почерпнул знания в юриспруденции и финансах, обучаясь в РГЭУ «РИНХ». Кроме того, ростовчанин работал в медицинском институте, в банковской сфере и в различных донских организациях.

Так, с 1999 года Константин Берлев занимал главную должность в «Ростовагродортрансснаб», «Агродорматериалы», Ростовский филиал ЗАО «Институт «Стройпроект», СКФ ОАО «Гипродорнии», СКФ ООО «Инстройпроект», ООО «СЕВКАВИНСТРОЙПРОЕКТ». Затем в 2017 году стал заместителем генерального директора ООО «ГеоЭкоПроект» и продолжает свою деятельность до сих пор.

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