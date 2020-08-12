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Ростовчане жалуются на опасный перекресток в Пролетарском районе

Ростовчане жалуются на опасный перекресток в Пролетарском районе
Жители Ростова рассказали, что на одном из перекрестков в Пролетарском районе не видно светофор. Дорожный объект загородили ветки деревьев. Такое сообщение ростовчане разместили на портале «Благоустройство города» 11 августа.

По словам автора, на пересечении улиц Налбандяна и 14-я Линия в сторону Театральной из-за веток деревьев тяжело распознать сигнал светофора.

- Это может привести к возникновению аварийных ситуаций на перекрестке, - написал автор петиции. - Прошу принять необходимые меры по обрезке веток деревьев для обеспечения видимости сигналов светофора.

Напомним, сервис «Благоустройство города» создан властями для оперативного устранения проблем в Ростове.

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