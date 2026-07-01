Ростовчане жалуются на аварийное состояние капсулы-послания в Комсомольском парке

Фото: администрация Ростова-на-Дону в разделе Благоустрайства

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на аварийное состояние плитки на месте заложения капсулы с посланием для молодежи 2068 года, расположенной в Комсомольском парке. Об этом они сообщили на сайте администрации города в разделе «Благоустройство».Капсула, заложенная в октябре 2018 года на улице Целиноградской в честь 150-летия Ленинского комсомола, должна была храниться до 2068 года. Однако, по словам горожан, прошедшие шесть лет оказались для нее губительными.На улице Целиноградской, 3 (Комсомольский парк), на аллее возле концертного зала «Пересвет Арена», плитка, выложенная в месте заложения капсулы 29.10.2018 года с посланием для комсомольцев в 2068 году (год вскрытия к 150-летию Ленинского комсомола), отсутствует практически полностью. Обнажен бетон, разрушающийся под воздействием осадков, – такое обращение поступило от неравнодушных жителей на официальный сайт «Благоустройства» города.Ростовчане выражают обеспокоенность и призывают городские власти оперативно провести реставрационные работы. Они надеются, что символ связи прошлого с будущим будет восстановлен и сможет благополучно дождаться своего часа в 2068 году.