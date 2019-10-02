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Ростовчане выберут название для магистральной улицы возле стадиона «Ростов Арена»

Ростовчане выберут название для магистральной улицы возле стадиона «Ростов Арена»
Жители донской столицы выберут название для магистральной улицы возле стадиона «Ростов Арена». Информацию о приеме вариантов от всех желающих разместили на официальном сайте администрации Ростова 4 октября.

По инициативе департамента архитектуры и градостроительства города наименование участка от Южного подъезда к стадиону до Левобережной отдано на откуп ростовчанам.

Заинтересованные жители регионального центра могут прислать свои предложения на электронную почту гордумы и администрации.

Из полученных вариантов будет сформировано рейтинговое голосование.

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