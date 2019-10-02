Ростовчане выберут название для магистральной улицы возле стадиона «Ростов Арена»



Жители донской столицы выберут название для магистральной улицы возле стадиона «Ростов Арена». Информацию о приеме вариантов от всех желающих разместили на официальном сайте администрации Ростова 4 октября.



По инициативе департамента архитектуры и градостроительства города наименование участка от Южного подъезда к стадиону до Левобережной отдано на откуп ростовчанам.



Заинтересованные жители регионального центра могут прислать свои предложения на электронную почту гордумы и администрации.



Из полученных вариантов будет сформировано рейтинговое голосование.