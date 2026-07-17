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Ростовчане в среднем в месяц зарабатывают почти 80 тысяч рублей. Такие статистические данные привел портал «ГородРабот.ру».В целом за 2026 год зарплаты у жителей города-миллионика поднялись в сравнении с 2025 годом. Минимальный заработок в месяц (февраль) составил 75 тысяч рублей. Самая большая средняя зарплата была зафиксирована в мае — 83,4 тысячи рублей.Наиболее востребованными профессиями сегодня являются те, что связаны с транспортом (водители), логистикой, продажами (менеджеры) и рабочим персоналом (курьеры). В сфере медицины наблюдается самая высокая оплата труда. Имплантолог может зарабатывать более 400 тысяч рублей в месяц, стоматолог-имплантолог — также около 400 тысяч, а стоматолог-хирург — около 300 тысяч.Стоит отметить, что статистические данные взяты на основе предложений работодателей, а не реальных зарплат, которые получают работники с учётом премий, надбавок и переработок.