Ростовчане увидели на маршруте исчезнувшие автобусы-«гармошки»

Фото: Дондей

Автобусы-«гармошки» вышли на маршруты в Ростове. Ранее горожане сообщали, что транспорт особо большого класса ушел с линий.По словам очевидцев, 7 июля автобус № 35 увидели на дороге. Не исключено, что транспорт может появиться и на других ранее заявленных маршрутах.Напомним, что, по данным редакции DonDay, по неизвестным причинам «гармошки» временно перестали работать. Диспетчер «Ростовпассажиртранса» подтвердил информацию.Новые единицы техники работают на маршрутах №№ 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 16, 16а, 22, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 71, 78, 90, 94 и 96 с конца мая. «Ростовпассажиртранс» взял в лизинг 90 единиц техники, из них 70 автобусов большого класса, 20 — особо большого класса.