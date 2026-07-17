Ростовчане сообщают о существенных перебоях в работе мобильной связи

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Жители Ростовской области сообщают о существенных перебоях в работе мобильной связи, в особенности у оператора «Мегафон». Проблемы начались вечером 16 июля и продолжались на утро 17 июля.По словам абонентов, звонки либо не проходили вовсе, либо разговор сопровождался сильными помехами, искажением голоса и внезапными обрывами связи. Одна из пострадавших, ростовчанка Татьяна К., описала свой опыт: «Гудков не было, потом они появились, но поговорить не удалось – связь постоянно прерывалась, собеседник говорил как робот, потом связь полностью пропала. Повторные попытки оказались такими же неудачными».Согласно данным платформы «Сбой.РФ», подобные инциденты были зафиксированы и в других регионах России. В Ростовской области с жалобами на сбои в работе «Мегафона» обратилось 4% абонентов. Для сравнения, в Москве этот показатель составил 29%.