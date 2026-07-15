Ростовчане снова сообщают о неработающих кондиционерах в общественном транспорте

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В Ростове-на-Дону с наступлением лета вновь обострилась проблема неработающих кондиционеров в общественном транспорте при температуре от +35 до +40 градусов. Проблема затронула как автобусы, так и троллейбусы. Одна из жительниц города поделилась своим опытом поездки на маршруте № 1.«Сегодня я ехала на троллейбусе №1 от Сельмаша. Когда я вошла в салон, меня встретил горячий воздух. Я решила не искать другой транспорт и продолжила поездку в этих условиях. К моменту, когда я добралась до центра города, я уже сильно перегрелась», — рассказала ростовчанка.Попытки водителя проветрить салон автомобиля не увенчались успехом: температура на улице достигала +30 градусов, и из приоткрытых окон дуло таким же раскалённым воздухом. К счастью, на маршруте в тот момент находилось не так много пассажиров, поэтому некоторые из них смогли немного подышать свежим воздухом.За последнюю неделю диспетчеры зарегистрировали 856 обращений. Из них 89 касались проблем с неработающими кондиционерами. Глава города Александр Скрябин дал поручение департаменту транспорта провести проверку всех этих случаев.