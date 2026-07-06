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Ростовчане снова пожаловались на жару в автобусах

Ростовчане снова пожаловались на жару в автобусах
В Ростове-на-Дону сохраняется проблема с неработающими или плохо работающими кондиционерами в общественном транспорте. Новая жалоба появилась на платформе «Благоустройство города» 3 июля.

В этот день местная жительница ехала в автобусе № 78. Зайдя в салон, ростовчанка поняла, что система кондиционирования воздуха там не работает.

- Температура воздуха на улице в этот день была выше +20 градусов, но салон автобуса не охлаждался. Из-за этого внутри было душно, - написала женщина.

При таких условиях пассажиры могли почувствовать себя плохо.

Впереди остаются еще два месяца лета. Горожанка надеется, что после ее обращения проблему в этом автобусе устранят как можно быстрее.

Ранее власти объясняли жару в салонах сбоями из-за высокой нагрузки на транспортную систему, а также особенностями устаревших автобусов.
Фото: Благоустройство Ростова-на-дону
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