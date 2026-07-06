Ростовчане снова пожаловались на жару в автобусах

Фото: Благоустройство Ростова-на-дону

В Ростове-на-Дону сохраняется проблема с неработающими или плохо работающими кондиционерами в общественном транспорте. Новая жалоба появилась на платформе «Благоустройство города» 3 июля.В этот день местная жительница ехала в автобусе № 78. Зайдя в салон, ростовчанка поняла, что система кондиционирования воздуха там не работает.- Температура воздуха на улице в этот день была выше +20 градусов, но салон автобуса не охлаждался. Из-за этого внутри было душно, - написала женщина.При таких условиях пассажиры могли почувствовать себя плохо.Впереди остаются еще два месяца лета. Горожанка надеется, что после ее обращения проблему в этом автобусе устранят как можно быстрее.Ранее власти объясняли жару в салонах сбоями из-за высокой нагрузки на транспортную систему, а также особенностями устаревших автобусов.