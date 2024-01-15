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Ростовчане рискуют здоровьем, спускаясь по заснеженной лестнице на Стачки

Ростовчане рискуют здоровьем, спускаясь по заснеженной лестнице на Стачки
В Ростове после снегопада стало затруднительно передвигаться не только по дорогам и тротуарам, но и по лестницам. На одну из таких горожане пожаловались в соцсетях 15 января.

По их словам, подъем наверх в районе моста на проспекте Стачки не чистят уже давно. На кадрах видно, что снег превратил лестницу в настоящую горку. Там, где протоптано, ситуацию ухудшает скользкая плитка на ступенях.

Ежедневно по лестнице проходят тысячи горожан. Чтобы избежать ЧП, ростовчане просят коммунальщиков расчистить опасный спуск.
Фото: соцсети.
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