Ростовчане рискуют здоровьем, спускаясь по заснеженной лестнице на Стачки

Фото: соцсети.

В Ростове после снегопада стало затруднительно передвигаться не только по дорогам и тротуарам, но и по лестницам. На одну из таких горожане пожаловались в соцсетях 15 января.По их словам, подъем наверх в районе моста на проспекте Стачки не чистят уже давно. На кадрах видно, что снег превратил лестницу в настоящую горку. Там, где протоптано, ситуацию ухудшает скользкая плитка на ступенях.Ежедневно по лестнице проходят тысячи горожан. Чтобы избежать ЧП, ростовчане просят коммунальщиков расчистить опасный спуск.