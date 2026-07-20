Ростовчане рассказали, что очереди на АЗС почти исчезли

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Ростовчане сообщили, что на заправках города утром 20 июля не было больших очередей. Водители поделились обстановкой на АЗС.Понедельник, который обычно считается одним из самых напряженных дней недели, для автовладельцев начался спокойно. Уже с шести утра у заправок не наблюдалось длинных колонн машин. При этом на большинстве станций были доступны почти все виды топлива.- Машин в очередях было около 10-и. Среднее время ожидания составляло примерно 10 минут, - рассказала Donday одна из жительниц.К девяти утра ситуация заметно не изменилась. Несмотря на утренний час пик, большого скопления транспорта у АЗС не было. Водители без серьезных проблем заправлялись на станции под мостом Нансена, у перекрестка Еременко и Малиновского, на Стадионной, Капустина и других заправках.- Все благополучно было на заправке по улице Малиновского в районе кольца. Очередь минут на 10, наверное. Очередь на Малиновского даже не выходило. Есть АИ-92, АИ-95 и АИ-100, - поделился один из водителей.Даже к полудню огромных очередей на АЗС не появилось, а топливо на колонках оставалось в наличии.Еще несколько дней назад ситуация была заметно сложнее. Водителям приходилось стоять за бензином около полутора часов, а иногда после ожидания они узнавали, что топливо закончилось. Обстановка на заправках 20 июля приятно удивила ростовчан. Они надеются, что проблем с заправкой транспорта больше не возникнет.