Ростовчане просят создать муниципальный маршрут до лесничества
Фото: Busphoto.ru
Жители Ростова просят создать новый маршрут муниципального транспорта до лесничества.
Соответствующую инициативу горожане разместили на портале «Активный ростовчанин».
«Просим создать маршрут муниципального транспорта от областной больницы на улице 339-я Стрелковая Дивизия, по Большой Садовой, через площадь К. Маркса по улице Щербакова до лесничества», - предлагают ростовчане.
Отметим, что в настоящее время до остановки «Лесничество» ходит маршрут № 3. Он отправляется от главного ж/д вокзала и следует по Большой Садовой до пригородного автовокзала и затем до лесничества.