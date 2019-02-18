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Ростовчане просят создать муниципальный маршрут до лесничества

Ростовчане просят создать муниципальный маршрут до лесничества
Фото: Busphoto.ru
Жители Ростова просят создать новый маршрут муниципального транспорта до лесничества.

Соответствующую инициативу горожане разместили на портале «Активный ростовчанин».
«Просим создать маршрут муниципального транспорта от областной больницы на улице 339-я Стрелковая Дивизия, по Большой Садовой, через площадь К. Маркса по улице Щербакова до лесничества», - предлагают ростовчане.

Отметим, что в настоящее время до остановки «Лесничество» ходит маршрут № 3. Он отправляется от главного ж/д вокзала и следует по Большой Садовой до пригородного автовокзала и затем до лесничества.

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