Ростовчане просят асфальтировать проспект Маршала Жукова

Ростовчане, проживающие в микрорайоне Левенцовский, просят власти асфальтировать проспект Маршала Жукова. Об этом сообщает donday.ru.Жители не единожды обращались в администрацию Советского района. И, не получив желаемого ответа, начали писать письма на имя президента РФ. Объявления с призывами к действию появились на двери каждого подъезда утром 2 июня.– Хочешь, чтобы проспект Маршала Жукова асфальтировали? Напиши в приемную президента бумажное заказное письмо! Письма в местную администрацию эффекта не дали! Теперь обратимся к президенту! – сказано в них.Сроки строительства дороги на Маршала Жукова действительно были сорваны. С подрядчика взыскали неустойку, а завершать работы поручили другой компании. Однако уже, как минимум, полтора месяца строительство на участке от улицы Еременко до улицы Ткачева стоит на месте.