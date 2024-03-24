Ростовчане присоединились к памятной акции по жертвам теракта в «Крокус Сити»

Фото/видео: DonDay.ru.

Сотни ростовчан присоединились к памятной акции по жертвам теракта в подмосковье. Горожане приносили гвоздики, игрушки, зажигали лампады на стихийных мемориалах. К вечеру 24 марта, в день памяти общенационального траура, на медиасфере стадиона "Ростов Арена" появилась анимация из стаи белых журавлей, летящих к небу.Жуткая трагедия случилась накануне концерта группы "Пикник" в ТЦ "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта. Вооруженные люди в камуфляжной форме расстреляли охрану и беззащитных людей.В числе погибших - 137 человек, в том числе трое детей. Из них опознали пока меньше половины - 62 человека. Еще более 170 человек получили травмы различной степени тяжести.Сколько числится пропавшими без вести, остается лишь догадываться. Известно, что на связь перестали выходить пять человек из Ростовской области. Их имен нет ни в списках погибших, ни пострадавших.