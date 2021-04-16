Ростовчане, приезжающие из-за границы, должны сделать тест на COVID-19
Жители Ростовской области, прибывающие из-за границы любым видом транспорта, должны делать тест на COVID-19. После этого дончане и гости региона должны разместить информацию о результате на Госуслугах.
Пока не будет получен результат исследования на коронавирус, граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.
Новые правила въезда на территорию РФ вступили с 15 апреля. Во многих странах фиксируют новые вспышки COVID-19. В связи с этим ожидается очередная волна заболеваемости коронавирусом.
Фото: ufa.bezformata.com