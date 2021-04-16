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Ростовчане, приезжающие из-за границы, должны сделать тест на COVID-19

Ростовчане, приезжающие из-за границы, должны сделать тест на COVID-19
Жители Ростовской области, прибывающие из-за границы любым видом транспорта, должны делать тест на COVID-19. После этого дончане и гости региона должны разместить информацию о результате на Госуслугах.

Пока не будет получен результат исследования на коронавирус, граждане должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Новые правила въезда на территорию РФ вступили с 15 апреля. Во многих странах фиксируют новые вспышки COVID-19. В связи с этим ожидается очередная волна заболеваемости коронавирусом.

Фото: ufa.bezformata.com

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