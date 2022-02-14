Ростовчане пожаловались на «убитый» съезд со Стачки на Жмайлова

Фото: rostov_roads / instagram.com

В Ростове автовладельцы проехали с рейдом по проспекту Стачки. Горожане зафиксировали не один десяток выбоин на съезде с проспекта на улицу Жмайлова. Из-за этих ям был испорчен не один автомобиль, не говоря уже об аварийных ситуациях.На бесконечный поток фотографий с разбитой дорогой отреагировал замдиректора по производству департамента по строительству объектов транспортной инфраструктуры Владимир Костюк. По его словам, проблемный участок в ближайшее время проработают с районом. Однако у ростовчан к чиновнику был целый список нуждающихся в ремонте улиц.Каждый год на ямочный ремонт уходят десятки миллионов рублей из бюджета донской столицы. Но это никак не меняет положение дел - при непогоде асфальт буквально смывает. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко убежден в том, что дело - в перепадах температур. Однако установить точную причину постоянных разрушений можно лишь в результате проверки качества дорог города. На эти цели уйдет еще порядка 2,3 миллиона рублей.