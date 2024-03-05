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Ростовчане пожаловались на сбои в работе банка Тинькофф

Ростовчане пожаловались на сбои в работе банка Тинькофф
В работе банка Тинькофф произошел массовый сбой. Пользователи не смогли войти в мобильное приложение 5 марта около 16:20.

После того как люди пытаются ввести пароль, идет долгая загрузка. После этого на весь экран выскакивает уведомление: «Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз». При перезапуске приложения ситуация повторяется снова.

Согласно последним данным сервиса Сбой.РФ, жалобы на проблемы с Тинькофф банком поступают в течение всего дня. За день накопилось около 500 обращений от пользователей.
Фото: скриншот.
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