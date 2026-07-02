Ростовчане пожаловались на парковку на тротуаре по улице Журавлева

Фото: соцсети.

Жители Ростова-на-Дону вновь обратили внимание на проблему парковки автомобилей на тротуаре в переулке Журавлева, возле домов № 61 и № 63. О ситуации горожане рассказали в социальных сетях.По словам местного жителя, для предотвращения заезда машин на тротуар ранее здесь установили бетонные полусферы. Однако автомобилисты регулярно сдвигают их, чтобы оставить транспорт на пешеходной зоне. Несмотря на то что жители возвращают ограждения на место, спустя некоторое время их снова перемещают. Кроме того, часть полусфер уже исчезла.Ростовчанин считает, что решить проблему поможет благоустройство территории. Он предложил сделать вдоль участка сплошной газон, высадить деревья и кустарники либо установить другие препятствия, которые не позволят водителям парковаться на тротуаре.