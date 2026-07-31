Ростовчане пожаловались на неработающий кондиционер в автобусе №27

— Из вентиляционных решеток вообще не дул никакой воздух. В автобусе были открыты все окна, даже аварийный люк на крыше. Воздух с улицы спасал только когда автобус двигался. Но в утренний час пик транспорт ехал медленнее. Как только мы останавливались, сразу чувствовалась высокая температура в салоне, — поделилась Анастасия.



Фото: Дондей

После нескольких дождливых дней в Ростов-на-Дону вернулась 30-градусная жара. Вместе с ней жители снова начали жаловаться на духоту в общественном транспорте.Утром 31 июля ростовчанка Анастасия К. ехала на работу на автобусе маршрута №27. По ее словам, после отправления она заметила, что система кондиционирования в салоне не работает. Из-за жары, большого количества пассажиров и палящего солнца поездка оказалась некомфортной.По прогнозам синоптиков, впереди ростовчан ждут выходные с жарой до +33 градусов без осадков. Поэтому многих горожан беспокоит состояние кондиционеров в общественном транспорте.Ранее власти Ростова признали, что проблема с работой сплит-систем действительно существует. По их словам, часть автобусов относится к старым моделям, а системы охлаждения не всегда справляются с высокой температурой воздуха и большим пассажиропотоком.Сообщить о неисправном кондиционере или других проблемах в работе общественного транспорта можно по телефону городской горячей линии: 8-800-222-76-76. Звонок бесплатный.