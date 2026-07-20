Фото: Дондей

Ростовчане пожаловались на исчезновение трамваев по маршрутам № 4 и № 10. По словам пассажиров, еще пару лет назад маршрут № 10 ходил как по расписанию, транспорт можно было увидеть на онлайн-картах и подстроиться под график. В настоящее время это стало сделать невозможно. Движение маршрута № 4 для пассажиров стало вообще загадкой.Для жителей эти направления удобные. Они связывают микрорайон Сельмаш с центром города, а также с площадью Мичурина на Западном.К примеру, на прошлых выходных трамваи по этому маршруту выбились из графика и куда-то пропали с маршрута. Диспетчер компании-перевозчика МУТ РТК признала проблему. Оказывается, причиной нерегулярного движения стала проблема с водительским составом и некоторыми техническими трудностями.Будут ли исправлять проблему, неизвестно. Горожане уже оставили жалобу на горячей линии.