Ростовчане пожаловались на автохамов на улице Шеболдаева

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на автохамов. Несколько автомобилистов перекрыли пешеходные дорожки на улице Шеболдаева.Возмущенные ростовчане опубликовали фотографии в социальных сетях. Судя по снимкам, парковочных мест поблизости не оказалось, а оставлять машину далеко автолюбителям не хотелось, поэтому они бросили транспорт прямо на пешеходной зоне, в том числе и на тротуаре. Кроме того, машины перекрыли проход. Конечно, пешеходы могут протиснуться, но вот мамам с колясками придется обходить автомобили по проезжей части.- Автохамы заполонили улицу, а ГИБДД бездействует, - негодуют ростовчане.Действительно, в городе проблема парковки в запрещенных местах по-прежнему актуальна. Возможно, автомобилистов в Ростове стало настолько много, что парковочных мест на всех попросту не хватает, а инспекторы не успевают выписывать штрафы. Однако не исключено, что многие из них, и правда, остаются безнаказанными, продолжая подвергать жизнь пешеходов опасности.Ростовчане, как могут, борются с автохамами своими силами. Нередки случаи, когда они прокалывают колеса, оставляют мусор на бамперах и обматывают машины пищевой пленкой.