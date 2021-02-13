Ростовчане попросили вернуть маршруты № 98 и № 98-МТ
Жители Ростова попросили вернуть маршруты № 98 и № 98-МТ, соединяющие Западный микрорайон города с центром. Наталья Мамонова опубликовала инициативу на одном из городских порталов 15 февраля.
Женщина добавила, что эти автобусы очень востребованы.
- Особенно важен автобус № 98 для тех пассажиров, кто ездит от проспекта Коммунистического и улицы 2-й Краснодарской, - отметила Наталья.
Напомним, за маршрут № 98, следовавший от ГПЗ-10 до вокзала «Сельмаш», ростовчане долго боролись. Для неравнодушных граждан устраивали голосования, однако департамент транспорта всё-таки принял решение его закрыть.
- Маршрут № 98 отменяется с 15 октября, поскольку дублируется другими маршрутами, - отметили в паблике «Ростовский городской транспорт».
Кроме того, закрытие маршрутов связано с отсутствием их необходимости у горожан. По подсчётам специалистов, сменяемость пассажиров в автобусах № 98 и № 98-МТ по центру достигает почти 85%.
- Если бы в Ростове была система бесплатных пересадок, то проблемы бы не было, но таковой пока не имеется, - добавили в «Ростовском городском транспорте».
Маршрут № 98-МТ, отправляющийся со станции Первомайской и следующий до улицы Подвойского, появлялся на проезжей части города последний раз 31 декабря. С 2021 года он прекратил свою работу.