Ростовчане отпраздновали день рождения Пушкина: фоторепортаж

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Ежегодно 6 июня в донской столице с размахом отмечают день рождения поэта Александра Пушкина. Последние несколько лет из-за коронавирусных ограничений мероприятие не проводили. Улучшение санэпидемической обстановки в регионе дало понять - празднованию быть!В этом году участникам получилось встретиться вживую, чтобы поздравить поэта чтением своих и авторских стихотворений. Местом проведения выбрали Пушкинскую улицу неспроста. Ведь одна из главных улиц названа в честь великого поэта, здесь также стоит памятник ему. В начале празднования ростовчане возложили цветы к монументу, а после сразились в поэтической дуэли.- Мне понравилась заинтересованность людей в мероприятии, было много желающих показать не только свою любовь к поэзии Пушкина, но и своё собственное творчество. Я рад, что у нас появилась возможность собраться лично, а не в онлайн-формате, как это было в прошлом году. Хотелось бы сохранить эту традицию и сберечь интерес ростовчан к литературному наследию, - прокомментировал председатель регионального объединения «Донского пушкинского общества» Игорь Далаксакуашвили.Участниками стали люди разных возрастов. На праздник, посвященный, в том числе, Дню русского языка, пришли не только любители произведений Пушкина, но и простые ценители русской литературы, а также обычные горожане с детьми.- Никаких возрастных ограничений. Помочь в проведении мероприятия или выступить со стихами приходят и наши библиотекари, и волонтеры, и городские организации. Все участвуют. Все неравнодушны, - рассказала главный библиотекарь детской библиотеки имени Пушкина Елена Геннадьевна Северинова-Лысенко.Яркие представления и мастер-классы еще сильнее погрузили присутствующих в мир пушкинской поэзии. С детьми работали сотрудники модельной библиотеки. Они помогали рисовать героев сказок, лепили из пластилина, вместе читали стихи и рисовали закладки.Во второй части мероприятия участвовала преимущественно молодежь. На площадке «Читай-Дворик» дети от 5 до 18 лет продемонстрировали свои таланты в пении, танцах и чтении стихотворений, в том числе собственного сочинения.Помимо этого, на Пушкинской работали выставки книг и детских рисунков. Юные художники изобразили на своих полотнах героев сказок Пушкина. Праздник получился поистине семейным и образовательным.