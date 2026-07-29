Фото: Администрация города

Ростовчане остались без газа из-за рухнувшего вследствие урагана дерева. Подробнее рассказали в городской администрации.Из-за сильного ветра и ливней 25 июля рухнули около сотни деревьев. Одно из них повредило транзитный газопровод. Ствол рухнул на одной из точек, на стыке 14-й Линии с улицей 1-й Конной Армии. Специалисты работают над восстановлением подачи ресурса.Кроме того, в районе 1-й Конной Армии коммунальные службы убирают с трамвайных путей упавшие ветки и стволы.Специалисты работают уже третьи сутки в круглосуточном режиме для восстановления электричества, водоснабжения, а также занимаются ремонтом поврежденных зданий и соцобъектов.