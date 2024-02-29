Ростовчане обвинили малоизвестную управляющую компанию в неправомерном захвате их домов

Фото/видео: DonDay.ru.

Если в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» москвичей испортил квартирный вопрос, то ростовских предпринимателей от ЖКХ — жажда быстрой наживы на этих самых квартирах. В донской столице развернулась настоящая битва управляющих компаний за обслуживание многоквартирных домов. В конце 2023 года на Темернике появилась никому не известная управляющая компания, которая решила любой ценой забрать самые «лакомые» дома других УК. А для достижения цели — все средства хороши. Новоиспеченная компания не гнушается ни дискредитацией нынешней УК, ни финансовой «мотивацией» старших по дому.Девятиэтажный дом № 12/1 на улице Миронова много лет обслуживает УК «Коммунальщик Дона». Компания известная, с большим опытом работы, серьезной материальной базой и штатом квалифицированных специалистов. Нареканий к ее работе практически не было: 30-летний дом выглядит ухоженно, в подъездах и на придомовой территории чистота, а ремонтные работы проводят регулярно.По словам жителей дома, серьезных конфликтов с УК ни у кого не возникало. Каково было удивление собственников квартир, когда на очередном собрании им сообщили о переходе в другую компанию. Причину объяснили просто: мол, прежняя фирма стала банкротом, а учредитель с деньгами уехал за границу. Времени переживать изменения не было: готовое решение преподнесли на блюдечке. Старшая по дому тут же организовала голосование за переход в новую «управляйку».В «Коммунальщике Дона» очень сильно удивились известию о своем «банкротстве». А когда стали разбираться, кто же пытается отобрать у них дома, вскрылась очень интересная история. За громким названием новой фирмы «УК Первая Донская» скрывалась очередная «пустышка».По данным сайта Rusprofile, организация появилась в ноябре 2022 года. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей (минимальное требование законодательства). Никакой материальной базы нет. Из сотрудников — только директор. Самые пытливые узнали адрес УК и даже не поленились нанести туда визит. Кроме директора, окруженного пустыми кабинетами, там никого не оказалось.Когда первая атака не дала нужного результата, несогласных жильцов начали травить в соцсетях. В домовых чатах на них посыпались оскорбления и угрозы из-за того, что они не хотят переходить в новую УК.Позже выяснилось, что учредителем новой управляющей компании является человек, более 10 лет трудившийся в «Коммунальщике Дона». Тут-то все и стало на свои места.— Несколько месяцев назад одну из наших сотрудниц «попросили» с работы после того, как вскрылись неблаговидные дела, которыми она занималась, — рассказал директор ООО «Коммунальщик Дона» Александр Шевченко. — Кстати, эти самые дела не очень хорошо отразились на многих жильцах. Теперь этот же человек создал новую компанию и рьяно «разоблачает» своих бывших работодателей, обещая владельцам квартир все земные блага.Уходя, женщина прихватила с собой документы с личными данныи жильцов и их подписями, которые легко можно подделать. Сотрудница лично знала многих старших домов. Она выбрала самые беспроблемные дома в хорошем районе, с состоятельными владельцами, минимальными долгами и вышла на старших дома. Некоторые согласились сотрудничать в обмен на материальный стимул. Например, в том же доме на Миронова, 12/1 старшей обещали ежемесячное вознаграждение в размере 150 рублей с каждой квартиры. Умножьте на 170 квартир, и получится неплохая прибавка в 25 тысяч рублей в месяц. Или 300 тысяч в год. При этом «управляйка» не тратит на это ни копейки — все входит в коммунальные платежи жильцов. Как говорится, банкет за чужой счет. Боле того, новая компания предложила жильцам скинуться по 80 рублей на новый тариф, который они навали «благоустройство». При этом ни первая, ни вторая коммунальная услуга законом не предусмотрены.Большинство жильцов, подписавших документы не глядя, вскоре тоже осознали, что происходит. Особенно когда выяснилось, что «УК Первая Донская» не обслуживает ни одного дома. Чтобы внести ясность в ситуацию, специалисты УК «Коммунальщик Дона» стали посещать каждое собрание и терпеливо объяснять людям, с кем они имеют дело.— Есть немало подписей, которые просто подделывались. Протокол общего собрания с подписями поступает в Госжилинспекцию, которая проверяет, есть ли кворум, и выписывает дом из лицензии одной компании в другую. В функции ГЖИ не входит проверка подписей. Если потом люди обращаются в прокуратуру, возникает большая проблема: нет состава преступления, поскольку сложно определить круг виновных лиц, — продолжает Александр Шевченко. — Конкретно к директору управляющей компании меры применить невозможно — его имя не фигурирует в списке проголосовавших. В итоге компания начинает наживаться на жильцах: повышает тарифы, собирает средства на техобслуживание, не платит ресурсным компаниям.Цепкой хваткой представители «Первой Донской» схватились за лучшие дома «Коммунальщика Дона» на улицах Можайской и Штахановского. Каждый раз «Коммунальщику» едва ли не с боем удавалось «отбить» свои дома, а собрания жильцов больше напоминают уличные разборки конца 90-х.Чтобы доказать людям свою правоту, «Коммунальщику Дона» пришлось даже сделать почерковедческую экспертизу, которая подтвердила, что ряд подписей в официальных документах «Первой донской» являются поддельными. Ее результаты направлены для разбирательства в полицию и прокуратуру Первомайского района. Если подтвердится, что хотя бы часть подписей подделали, ответственные лица станут фигурантами уголовного дела.