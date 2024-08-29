Ростовчане начали предлагать бесплатное временное жилье для жителей Курской области
Жители Ростова предлагают вынужденным переселенцам из Курской области бесплатное временное жилье. Варианты для переезда опубликовали на одном из популярных сайтов объявлений, сообщает Donday.ru.
Одна из квартир располагается прямо в центре Ростова. Она оборудована всем необходимым: кухней, ванной и туалетом, имеется спальня с большой двуспальной кроватью. Женщина просит за съем 40 тысяч рублей, но для жителей Курской области готова предоставить его бесплатно более чем на два месяца.
Также в Усть-Донецком районе Нижнекундрюческого сельского поселения в станице Усть-Быстрянской находится съемный небольшой домик. Площадь жилища – 30 квадратных метров. К сожалению, об условиях проживания нет никакой информации.
Напомним, Курская область вечером 6 августа подверглась массированной атаке. Все экстренные службы перевели на усиленный режим, был объявлен режим ЧС и эвакуация. Часть жителей покинули свои дома и отправились в другие регионы страны, в частности, в Ростовскую область.