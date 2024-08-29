Ростовчане начали предлагать бесплатное временное жилье для жителей Курской области

Фото: Rostov.ru

Жители Ростова предлагают вынужденным переселенцам из Курской области бесплатное временное жилье. Варианты для переезда опубликовали на одном из популярных сайтов объявлений, сообщает Donday.ru.Одна из квартир располагается прямо в центре Ростова. Она оборудована всем необходимым: кухней, ванной и туалетом, имеется спальня с большой двуспальной кроватью. Женщина просит за съем 40 тысяч рублей, но для жителей Курской области готова предоставить его бесплатно более чем на два месяца.Также в Усть-Донецком районе Нижнекундрюческого сельского поселения в станице Усть-Быстрянской находится съемный небольшой домик. Площадь жилища – 30 квадратных метров. К сожалению, об условиях проживания нет никакой информации.Напомним, Курская область вечером 6 августа подверглась массированной атаке. Все экстренные службы перевели на усиленный режим, был объявлен режим ЧС и эвакуация. Часть жителей покинули свои дома и отправились в другие регионы страны, в частности, в Ростовскую область.