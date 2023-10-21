Ростовчане мерзнут на остановках из-за нерегулярного графика автобуса № 12

Фото: Ростов ру.

Жители Ростова снова массово жалуются на график работы автобуса № 12. Людям приходится ждать свой транспорт на остановке по 40 минут.Маршрут автобуса № 12 начинается от остановки ЖК «Акварель» в переулке Майкопском до Центрального рынка. Этот транспорт единственный охватывает большой жилой комплекс и ведет в центр города. Уже несколько дней горожане жалуются на нерегулярность автобуса. По словам ростовчан, им приходится по 40 минут мерзнуть на остановках в ожидании транспорта. Причем ранее время ожидания было не больше 15 минут, и то в вечернее время.На вопрос ростовчан о нерегулярности маршрута водитель лишь предложил обратиться с этим вопросом к транспортной компании. Также отвечали горожанам и в прошлом году, когда маршрут [url=https://rostov.ru/society/novyj-perevozchik-ne-spravilsja-s-rabotoj-na-problemnom-marshrute-12-v-rostove.html] остался без перевозчика. Пассажиры терпели нерегулярность перевозок и грязь в салонах.Люди решили обратиться в СМИ, чтобы поскорее решить проблему. В прошлый раз именно общественный резонанс повлиял на решение проблемы.Впереди – зима и сильное похолодание. Мерзнуть ростовчане не собираются. Они грозятся написать письмо губернатору, если проблема не будет решена до наступления холодов.