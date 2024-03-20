Ростовчане хотят переименовать остановку на проспекте Шолохова
Жители Ростова предложили переименовать автобусную остановку «Ул. Зеленая» на проспекте Шолохова. Голосование организовано на сайте «Активный ростовчанин».
Остановка на улице Зеленой расположена по адресу: Шолохова, 264/3. Жители города предлагают ее переименовать на «Университет гражданской авиации». Вероятно, такое решение было принято в связи с тем, что рядом находится МГТУ ГА. Вуз гражданской авиации существует уже 55 лет.
Обращение по вопросу смены названия уже отправили в департамент транспорта города. Голосование продлится до 27 марта, и каждый ростовчанин может принять участие.