Ростовчане хотят переименовать остановку на проспекте Шолохова

Фото: Ростов ру .

Жители Ростова предложили переименовать автобусную остановку «Ул. Зеленая» на проспекте Шолохова. Голосование организовано на сайте «Активный ростовчанин».Остановка на улице Зеленой расположена по адресу: Шолохова, 264/3. Жители города предлагают ее переименовать на «Университет гражданской авиации». Вероятно, такое решение было принято в связи с тем, что рядом находится МГТУ ГА. Вуз гражданской авиации существует уже 55 лет.Обращение по вопросу смены названия уже отправили в департамент транспорта города. Голосование продлится до 27 марта, и каждый ростовчанин может принять участие.