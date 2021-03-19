Ростовчане два года не могут добиться спила аварийного дерева в районе Комсомольской площади
Больше двух лет аварийная ель в районе Комсомольской площади создает опасность для жителей донской столицы. Ежедневно, рискуя своей жизнью, под деревом проходят десятки студентов и родителей с маленькими детьми.
В 2019 году в редакцию обратился местный житель с просьбой спилить опасное дерево. Наклонившийся под углом 45 градусов ствол ели задевал электропровода и мог упасть в любую минуту. Ростовчанин выразил крайнюю обеспокоенность и попросил СМИ повлиять на скорость решения проблемы.
Прошло уже два года, а воз и ныне там. Реакции от местных властей не последовало, а опасная ель продолжает склоняться к земле. Это видно невооруженным глазом: если раньше под деревом можно было пройти, то сейчас сделать этого, не наклоняясь под колючими ветвями, вряд ли получится.
Пытаясь повлиять на ситуацию, ростовчане опубликовали жалобу на одном из городских порталов. Сколько еще лет придется прождать, пока власти обратят внимание на опасное дерево, - вопрос открытый.