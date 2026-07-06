Ростовчанам рассказали про обстановку на АЗС на М-4 «Дон» в Ростовской области

Фото: Donday

Сезон отпусков в самом разгаре, и поток автолюбителей, направляющихся к морю по федеральной трассе М-4 «Дон», столкнулся с неожиданными трудностями. На фоне высокого спроса на топливо в регионе наблюдаются длинные очереди на АЗС, взлетевшие до рекордных отметок цены и массовое закрытие заправочных станций одной из крупнейших сетей.Несмотря на заверения самих автомобилистов в отсутствии реального дефицита топлива, очереди на заправках по трассе М-4 «Дон» все же есть. Водители отмечают, что люди пугаются, видя длинные очереди из машин. Это в свою очередь, порождает еще больший ажиотаж.- Очереди на отдельных заправках сейчас сильно напоминают панику вокруг гречки и сахара в ковидные времена. Люди пугаются, и именно это создает ажиотаж, – делятся впечатлениями автолюбители в социальных сетях.Тем, кому все же удается добраться до заправочного пистолета, приходится сталкиваться с шокирующими ценами. Если в поселке для автомобилистов, оказавшихся на «нуле», нашлась АЗС с небольшими очередями и ценами в районе 110-120 рублей за литр, то в Ростове-на-Дону на одной из заправок Teboil стоимость АИ-95 достигла 149 рублей. В Таганроге цены на топливо также перевалили за отметку в 146 рублей за литр.В то же время на сетевых АЗС цены выглядят несколько иначе:«Газпром»: АИ-95 — 71,80 рубля, АИ-92 — 64,65 рубля, ДТ — 76,05 рубля.«Роснефть»: АИ-95 — 71,95 рубля, АИ-95 Пульсар — 74,40 рубля, АИ-92 — 65,90 рубля, ДТ — 76,85 рубля.Rusoil: АИ-95 — 88,50 рубля, АИ-92 — 52 рубля, ДТ — 87,50 рубля.Особую тревогу у водителей вызывает закрытие АЗС сети «Лукойл» по всему донскому региону. Сразу в нескольких районах – Миллеровском, Каменском, Красносулинском, а также под Новошахтинском, в Новоперсиановке, Аксайском районе, самом Ростове-на-Дону и под Батайском – станции этой сети не работают уже несколько дней.Причины такого масштабного отключения остаются неизвестными, вызывая слухи о нехватке топлива, технических проблемах или плановом ремонте.