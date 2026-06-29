Ростовчанам рассказали про обстановку на АЗС М-4 «Дон» в Ростовской области

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Летний отдых набирает обороты, и тысячи россиян выбирают автомобиль как средство передвижения к морю. Федеральная трасса М-4 «Дон» в Ростовской области стала эпицентром повышенного внимания автолюбителей, ищущих возможность заправиться. По информации портала Donday, несмотря на ажиотаж и длинные очереди на некоторых заправках, общего дефицита топлива на трассе пока не наблюдается.На территории Ростовской области вдоль М-4 «Дон» функционируют крупные сетевые АЗС: «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Нефтьмагистраль», «Татнефть», Teboil. Заправки расположены с интервалом в 15-30 километров, что обеспечивает относительно доступную инфраструктуру.Водители, проезжающие повсеместно сообщают о длинных очередях, сравнивая ситуацию с паническими закупками времен пандемии. Тем не менее, большинство утверждает, что на крупных сетевых станциях топливо есть, хоть и иногда с ограничением налива (например, по 20 литров). Проблем с дизельным топливом, по словам автомобилистов, меньше. Некоторые водители, в попытке обезопасить себя, закупают бензин в канистры, что создает дополнительные риски при высоких температурах.Ценовая политика на АЗС в регионе неоднородна. В Миллеровском, Красносулинском районах, в городах Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск, Аксай, Ростове-на-Дону, Батайске и Самарском топливо, по данным онлайн-сервисов, можно найти по следующим ориентировочным ценам:АИ-92: от 64,45 до 66 рублей (за исключением аномальных случаев).АИ-95: от 71,45 до 74 рублей.Дизельное топливо: от 75,85 до 78,60 рублей.Однако, встречаются и совершенно шокирующие цены. Так, на одной из заправок в Тарасовском районе АИ-92 стоил 92 рубля, а АИ-95 – 95 рублей. Еще более впечатляющие цифры были зафиксированы в Аксайском районе, где литр АИ-95 достиг 140 рублей. В Батайске дизельное топливо предлагалось по 148,50 рублей за литр, при полном отсутствии АИ-95, АИ-92 и газа.В социальных сетях мнения водителей разделились. Одни сообщают, что бензин есть везде, хоть и приходится стоять в очереди. Другие отмечают, что очереди создают видимость дефицита, подогревая общую панику.-Выехал из Реутово в Ростов на Дону в 4:00… Бензин есть практически везде на М4, но 20 литров. А с дизелем проблем нет, заправляют сколько хочешь, – делится впечатлениями один из водителей.Другой отмечает: «Стоим минут пять, две машины передо мной. В целом ситуация по трассе норм».