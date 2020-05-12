Ростовчанам рассказали, почему нужно носить маски на улице

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Специалисты рассказали, почему ростовчанам нужно носить лицевые маски на улице. Объяснения дал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв.Сейчас в области действует масочный режим. Сначала дончан обязали надевать средства защиты в общественных местах (в магазинах, на транспорте, остановках и так далее), однако потом стали говорить и о том, что их надо носить и на улице. У жителей возник закономерный вопрос: с чем связано такое решение, учитывая, что многие врачи советуют на улице маску снимать, чтобы дышать свежим воздухом?Человек не может знать, с кем пересечётся на улице, — возможно, он будет стоять на остановке рядом с носителем коронавируса. В связи с этим главный санитарный врач рекомендует дончанам носить маски везде, кроме дома. Он также добавил, что лучше не использовать в качестве средства защиты шарфы, так как поры их материала намного больше, чем у маски, и могут пропустить капли с вирусом, если носитель находится рядом.