Ростовчанам рассказали, почему нужно носить маски на улице
Фото: Алексей Бойко
Специалисты рассказали, почему ростовчанам нужно носить лицевые маски на улице. Объяснения дал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалёв.
Сейчас в области действует масочный режим. Сначала дончан обязали надевать средства защиты в общественных местах (в магазинах, на транспорте, остановках и так далее), однако потом стали говорить и о том, что их надо носить и на улице. У жителей возник закономерный вопрос: с чем связано такое решение, учитывая, что многие врачи советуют на улице маску снимать, чтобы дышать свежим воздухом?
- Всё зависит от контекста. Если вы находитесь на пустой улице, в парке или в лесу, где нет людей, то маску можно не использовать. Но в городе, идя по улице, стоя на остановке, проходя мимо входа в магазин, нельзя не контактировать с людьми, - пояснил Евгений Ковалёв. - Ответ напрашивается сам собой: вышел на улицу - надень маску. Лучше её не снимать, так как, трогая её руками, вы делаете только хуже, её придётся чаще менять.
Человек не может знать, с кем пересечётся на улице, — возможно, он будет стоять на остановке рядом с носителем коронавируса. В связи с этим главный санитарный врач рекомендует дончанам носить маски везде, кроме дома. Он также добавил, что лучше не использовать в качестве средства защиты шарфы, так как поры их материала намного больше, чем у маски, и могут пропустить капли с вирусом, если носитель находится рядом.