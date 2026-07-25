Ростовчанам рассказали о запретах в день Прокла и Илария

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Святая церковь 25 июля отмечает день памяти святых Прокла и Илария. Святым молятся о помощи в болезнях, а также о защите от злых сил и помощи при унынии.Святые мученики Прокл и Иларий, которые были родом из селения Калипта, пострадали в период гонений при императоре Траяне. Первым под стражу попал святой Прокл. Правитель Максим пытался заставить его принести жертву языческим богам. Мученика заставили бежать за колесницей, которая направлялась в Калипт. Святой Прокл, изнемогая в пути, молился Богу о помощи. Благодаря Божьей помощи, колесница остановилась и больше не двигалась с места. Сановник, который сидел в колеснице, словно окаменел и не мог сдвинуться с места. Он остался неподвижен до тех пор, пока не подписал хартию с исповеданием Христа, только после этого колесница продолжила путь.Язычник, который был посрамлён, решил отомстить Проклу. Он приказал вывести его за город, привязать к столбу и расстрелять из луков. Воины пытались уговорить Прокла подчиниться и сохранить себе жизнь, но он спокойно принял свою участь.На пути к месту казни их встретил племянник святого Прокла — Иларий. Он со слезами обнял дядю и объявил себя христианином. Воины задержали Илария и бросили в тюрьму.После того как казнили дядю, святой Иларий предстал перед судьёй. На суде мученик не отрекся от Христа, за что был приговорён к смерти. Святому связали руки и ноги, волокли по городу, израненного и в крови, а затем обезглавили. Христиане похоронили Прокла и Илария вместе, в одной могиле.В этот день стоит проявить заботу о бездомных животных предложить им еду. Также можно посетить храм и почитать Евангелие. Старайтесь избегать ссор, ругательств и споров. Не стоит распространять сплетни.25 июля если утром стелется густой туман — во второй половине дня вероятен дождь.В день Прокла пчёлы громко жужжат — к жаре.25 июля листья осины сильно дрожат без ветра — к ясному дню.В день святых дождь — по поверьям, он будет идти ещё семь дней.25 июля сильный ветер — к дождливой и прохладной осени.