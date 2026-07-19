Ростовчанам рассказали, какие заготовки можно делать в Сысоев день

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В православном календаре 19 июля считается особой датой. В этот день Церковь отмечает Собор Радонежских святых. Праздник посвящен подвижникам Радонежской земли, чья жизнь была связана с преподобным Сергием. Также 19 июля вспоминают преподобного Сисоя Великого - египетского монаха-отшельника V века. Согласно преданию, он 60 лет прожил в пещере, где раньше подвизался Антоний Великий, и получил дар чудотворения.В народном календаре этот день называют Сысоевым. На Руси считали, что святой Сисой помогает земледельцам и покровительствует полям. К этой дате крестьяне старались закончить посевные работы и начинали готовиться к сбору урожая. Особую силу приписывали утренней росе: люди верили, что она может исцелять, укреплять здоровье и сохранять красоту. Девушки умывались росой, а остальные ходили босиком по влажной траве, чтобы набраться сил на весь год.Сысоев день связывали с трудом, заботой о хозяйстве и всем, что уже успели вырастить. Чтобы привлечь удачу и укрепить здоровье, предки старались встретить рассвет на улице. Считалось, что именно 19 июля утренняя роса обладает особой силой. Люди вставали рано и проходили босиком по траве, а после этого не вытирали ноги, чтобы влага впиталась в кожу. Девушки также умывались росой, надеясь сохранить свежесть и молодость лица.В этот день было принято приводить в порядок хозяйство и проверять запасы. Хорошей приметой считалось разобрать кладовые, пересмотреть старые продукты и проветрить погреба перед новым урожаем. При этом, по народным поверьям, спускаться в подвалы и погреба должны были только мужчины. Верили, что так женщины и дети смогут избежать встречи с мифическим духом-подполяником.Продолжались в Сысоев день и работы на земле. Люди завершали сенокос, складывали сено в стога, приводили в порядок хозяйственные постройки и осматривали садовые деревья. Считалось, что труд 19 июля принесет крепкий и долговременный результат.Подходящим занятием для этого дня были и первые заготовки. Хозяйки могли варить варенье из черной смородины, делать компоты или замораживать зелень. Однако сложные заготовки с солью и уксусом, например квашеную капусту или соленые огурцы, в этот день делать не советовали. По приметам, такие запасы могли быстро испортиться.Отдельно в народе выделяли рыбалку. В отличие от охоты, которая 19 июля была под запретом, рыболовство считалось удачным занятием.В Сысоев день старались сохранять спокойствие и не идти против естественного хода событий. Считалось, что лень 19 июля может лишить человека удачи и достатка. Но и чрезмерная суета, по поверьям, тоже могла навредить: дела, начатые в спешке, рисковали закончиться неудачей. Поэтому сложные вопросы в этот день старались отложить и дать ситуации разрешиться самой.Один из главных запретов касался матерей и дочерей. В народе верили, что злое слово или обида, сказанные дочери 19 июля, могут плохо повлиять на ее судьбу, здоровье или семейную жизнь. Также в этот день не советовали смотреться в зеркало при плохом освещении, чтобы, по поверьям, не отдать свою красоту темным силам.Не рекомендовалось 19 июля брать деньги в долг или одалживать их другим. Считалось, что любые расчеты с передачей денег из рук в руки могут нарушить финансовую стабильность семьи и привести к неожиданным потерям.Большую уборку дома также старались перенести на другой день. Перебирать запасы в кладовой разрешалось, но мыть полы и выносить мусор вечером не советовали. Люди верили, что вместе с мусором можно вынести из дома счастье.Под запретом была и охота. В лес с ружьем 19 июля не ходили, так как считалось, что в этот день лесная нечисть особенно агрессивна, а встреча с ней может обернуться неприятностями.Еще одно поверье касалось открытых окон. На ночь их старались закрывать, поскольку верили, что лунный свет после заката может принести в дом ссоры и лишить спящих жизненной энергии.По погоде в Сысоев день предки пытались предсказать, какими будут конец лета и начало осени. Ясное солнечное утро считалось добрым знаком и обещало богатый урожай хлебов и плодов. Обильная роса и туман указывали на крепкое здоровье людей и животных, а также на теплую и сухую погоду в ближайшие дни.Желтые облака воспринимали как знак скорого затяжного дождя. Яркий белый месяц предвещал ясную, но прохладную погоду без осадков, а зеленоватый оттенок месяца сулил сильные ливни. Если к 19 июля на деревьях уже начинали желтеть листья, это считали признаком ранней осени и суровой зимы.