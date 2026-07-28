Ростовчанам посоветовали помыть окна в Кириков день

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28 июля православная церковь чтит память мучеников Кирика и Иулитты. На Руси этот день называли праздником Кирика и Улиты, или Матушки Улиты.По народным поверьям, в этот день солнце обладает особой силой. Поэтому люди старались впустить в дом как можно больше света: мыли окна, открывали их настежь и избавлялись от ненужных вещей. Считалось, что таким образом из жилища уходит накопившийся негатив, а в доме воцаряются благополучие и спокойствие.В Кириков день рекомендуется уделить время семье, избегать ссор и окружать близких заботой. Мужчинам советовали взять на себя часть домашних дел, поскольку женщинам полагалось отдыхать и не заниматься тяжелой работой.Также 28 июля считалось подходящим днем для сбора урожая, заготовок на зиму и отказа от вредных привычек. Люди умывались росой или родниковой водой, веря, что это поможет сохранить здоровье.В этот день не советовали начинать важные дела, жаловаться на жизнь, совершать необдуманные покупки и употреблять алкоголь. Под запретом находились работа в поле и купание в открытых водоемах.Существовали и погодные приметы. Громкое стрекотание кузнечиков предвещало сухую погоду, вечерний туман — утренний дождь, а большое количество ягод на рябине — суровую зиму.