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Ростовчан ждет теплая неделя с небольшими осадками

Ростовчан ждет теплая неделя с небольшими осадками
В Ростове рабочая неделя будет достаточно теплой. По информации Гидрометцентра, в течение пяти дней жителей донской столицы будут ждать небольшие осадки.

В понедельник, 7 февраля, будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +4, ночью - до 0.

Во вторник станет немного теплее. Воздух прогреется до +5 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до 0. Осадки в этот день не прогнозируются.

В среду, 9 февраля, ожидается снег. Он будет идти и ночью. Днем +2, ночью -1.

10 февраля будет пасмурно. Днем +3, ночью +2. Самым теплым днем станет пятница.

11 февраля в Ростове будет солнечно, а воздух прогреется до +7 градусов днем и составит +3 ночью.
Фото: Алексей Бойко.
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