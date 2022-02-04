Ростовчан ждет теплая неделя с небольшими осадками

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове рабочая неделя будет достаточно теплой. По информации Гидрометцентра, в течение пяти дней жителей донской столицы будут ждать небольшие осадки.В понедельник, 7 февраля, будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +4, ночью - до 0.Во вторник станет немного теплее. Воздух прогреется до +5 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до 0. Осадки в этот день не прогнозируются.В среду, 9 февраля, ожидается снег. Он будет идти и ночью. Днем +2, ночью -1.10 февраля будет пасмурно. Днем +3, ночью +2. Самым теплым днем станет пятница.11 февраля в Ростове будет солнечно, а воздух прогреется до +7 градусов днем и составит +3 ночью.