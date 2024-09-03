Ростовчан в сентябре ожидают мощные магнитные бури

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

После затишья в минувшем месяце в сентябре ожидаются магнитные бури. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.- Среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом солнечного цикла, максимум которого пришёлся на 2012-2014 годы. Более высокие уровни в XXI веке наблюдались только в самом начале столетия, в 2000-2001 годах, - сказано в сообщении. - Высота цикла более 200 в последний раз регистрировалась в декабре 2001 года, причём составила тогда 213, то есть была ниже, чем текущие значения.Добавим, что уровень цикла измеряется в количестве солнечных пятен и их групп за месячный период. Вспышки, которые случились еще в августе, могут спровоцировать мощные бури в сентябре. При этом геомагнитные удары будут мощной силы.