Ростовчан предупредили об опасности в городских лесах после шторма

Фото: УБиЛХ

Жителей Ростова-на-Дону попросили временно отказаться от прогулок в городских лесах. Об этом 27 июля сообщили в Управлении благоустройства и лесного хозяйства.После мощного урагана, который обрушился на донскую столицу 25 июля, состояние лесных территорий признали опасным для жизни и здоровья.- Зафиксировано огромное количество аварийных деревьев, наклоненных стволов и зависших в кронах тяжелых сломанных веток, которые могут обрушиться в любой момент без предупреждения, - рассказали в УБиЛХ.Специалисты рекомендуют не посещать городские леса до устранения последствий стихии. Кроме того, жителей просят не пытаться самостоятельно распиливать деревья или убирать крупные упавшие ветки.