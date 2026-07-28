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Ростовчан предупредили об опасности в городских лесах после шторма

Ростовчан предупредили об опасности в городских лесах после шторма
Жителей Ростова-на-Дону попросили временно отказаться от прогулок в городских лесах. Об этом 27 июля сообщили в Управлении благоустройства и лесного хозяйства.

После мощного урагана, который обрушился на донскую столицу 25 июля, состояние лесных территорий признали опасным для жизни и здоровья.

- Зафиксировано огромное количество аварийных деревьев, наклоненных стволов и зависших в кронах тяжелых сломанных веток, которые могут обрушиться в любой момент без предупреждения, - рассказали в УБиЛХ.

Специалисты рекомендуют не посещать городские леса до устранения последствий стихии. Кроме того, жителей просят не пытаться самостоятельно распиливать деревья или убирать крупные упавшие ветки.
Фото: УБиЛХ
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