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Ростовчан предупредили о высокой пожароопасности

Ростовчан предупредили о высокой пожароопасности
Ростовчан предупредили о высокой пожароопасности. По данным регионального ГУ МЧС, в связи с 4-5-м классами пожароопасности существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и лесными возгораниями.

По прогнозам синоптиков, в течение всего июля прогнозируется жаркая и засушливая погода. Горожанам стоит в этот период соблюдать меры безопасности.

В случае самовольного розжига костров нарушителям грозит штраф от 5 до 150 тысяч рублей. В отдельных случаях — уголовная ответственность.
Фото: ГУ МЧС РО
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