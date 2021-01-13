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Ростовчан предупредили о сильной метели в ближайшие дни

Ростовчан предупредили о сильной метели в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону прогнозируют сильную метель. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Снегопад продлится весь день 15 января, а вот метель разбушуется уже 18 января. Столбики термометров покажут -2...-10 градусов. Также обещают сильный ветер.

Из-за метели возможны обрывы ЛЭП, обрушения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Ухудшится и видимость на дорогах. Автомобилистов просят не выезжать в эти дни, чтобы не попасть в ДТП.

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