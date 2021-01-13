Ростовчан предупредили о сильной метели в ближайшие дни

В Ростове-на-Дону прогнозируют сильную метель. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС со ссылкой на гидрометцентр.Снегопад продлится весь день 15 января, а вот метель разбушуется уже 18 января. Столбики термометров покажут -2...-10 градусов. Также обещают сильный ветер.Из-за метели возможны обрывы ЛЭП, обрушения деревьев и слабозакрепленных конструкций. Ухудшится и видимость на дорогах. Автомобилистов просят не выезжать в эти дни, чтобы не попасть в ДТП.