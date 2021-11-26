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Ростовчан предупредили о надвигающемся шторме

Ростовчан предупредили о надвигающемся шторме

Жителей Ростова предупредили о сильном ветре и ливнях 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщают в Управлении ГО и ЧС города.

Специалисты Ростгидрометцентра рассказали о том, что ночью и утром с 30 ноября по 1 декабря ожидаются сильные дожди с усилением ветра до 18 метров в секунду.

Из-за высокой вероятности падения шатких конструкций и массивных веток не рекомендуется оставлять рядом с ними автомобили. Кроме того, пешеходам стоит избегать ветхих деревьев и объектов, линий электропередачи и водоемов.

Город, вполне возможно, может снова оказаться под водой. Затопленными оказываются Извилистая, Горького, Буденновский, Семашко и Сиверса.

В случае возникновения ЧС звоните: 112.
Фото: donday.ru
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