Ростовчан предупредили о надвигающемся шторме

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Жителей Ростова предупредили о сильном ветре и ливнях 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщают в Управлении ГО и ЧС города.Специалисты Ростгидрометцентра рассказали о том, что ночью и утром с 30 ноября по 1 декабря ожидаются сильные дожди с усилением ветра до 18 метров в секунду.Из-за высокой вероятности падения шатких конструкций и массивных веток не рекомендуется оставлять рядом с ними автомобили. Кроме того, пешеходам стоит избегать ветхих деревьев и объектов, линий электропередачи и водоемов.Город, вполне возможно, может снова оказаться под водой. Затопленными оказываются Извилистая, Горького, Буденновский, Семашко и Сиверса.В случае возникновения ЧС звоните: 112.