Ростовчан попросили не выезжать в центр на личном транспорте, чтобы не мешать патриарху



Правительство Ростовской области выпустило призыв к жителям Ростова. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личном транспорте в центр города в эти выходные.



В воскресенье, 27 октября, с 5 утра движение в центре города будет ограничено. Для транспорта закроют улицы, прилегающие к Соборной площади. Запрет связан с визитом в донскую столицу патриарха Кирилла, который приедет освещать открывшийся после многолетней реставрации главный собор города.



Чтобы не мешать главе русской православной церкви, мирян попросили отказаться от использования личного транспорта. По плану, епископ должен посетить только собор, где в 8:30 начнётся церемония. Но проезд перекрывают на трёх улицах и двух переулках, что приведёт к полной парализации движения в центре Ростова до конца дня.



Кроме того, поменяется схема движения городского транспорта. К слову, рабочие так спешили доделать дорогу на Станиславского, что после ремонта проезд трамваев по ней оказался просто невозможен.



Напомним, движение будет ограничено по улицах Станиславского, Московской, Темерницкой на участке от проспекта Буденновского до Ворошиловского. Кроме того, нельзя будет проехать по переулкам Газетному и Семашко на участке от улицы Серафимовича до Обороны.