Ростов занял лидирующее место среди городов Дона по количеству свалок в 2019 году



Донская столица стала первой в рейтинге городов Ростовской области по количеству свалок.



Всего с начала года на территории региона было выявлено 300 свалочных очагов. Об этом сообщили на заседании областного правительства.



При этом количество свалочных очагов в донской столице сократилось на 64%, но 85 мусорных скоплений так и остались неубранными.

Кроме Ростова, в 2019 году в числе лидеров - Азов, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск. В список также попали Белокалитвинский, Аксайский и Неклиновский районы.



Из перечисленных районов меньше всего свалок было зарегистрировано в Белокалитвинском районе. Там их ликвидировано 17.

- Главная проблема заключается в том, что на месте убранной свалки появляются новые, - отметил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин. - В основном выявленные загрязнения расположены на территориях, принадлежащих муниципалитету.



В уходящем году к административной ответственности были привлечены 24 собственника земельных участков, где были образованы свалочные очаги. Владельцев земли оштрафовали на сумму более 400 тысяч рублей. Кроме того, к ответственности привлекли около 240 должностных лиц, среди которых были главы и заместители административных поселений.



На совещании также сообщили, что самые большие свалочные очаги ликвидируют к 2023 году. На эти цели из бюджета будет выделено 46 миллионов рублей.