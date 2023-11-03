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Ростов встал в 9-балльные пробки накануне праздничных выходных

Ростов встал в 9-балльные пробки накануне праздничных выходных
В донской столице в пятничный вечер образовались пробки в девять баллов. Об этом 3 ноября сообщают данные «Яндекс.Карт».

Согласно данным карт, огромная пробка образовалась в центре города: на проспектах Ворошиловском, Буденновском, а также на улицах Нансена, Красноармейской и Береговой.

Ситуацию усугубляют аварии. Так, в районе улицы Ленина и переулка Ашхабадского причиной затрудненного движения стало столкновение автобуса и автомобиля. Из-за ДТП по этому направлению перекрыли дорогу.

В особо трудных местах скорость автомобилей достигает 10-20 километров в час.
Фото: Скрин.
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