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Ростов стал одним из худших городов по индексу восстановления жизни, как до коронавируса

Ростов стал одним из худших городов по индексу восстановления жизни, как до коронавируса
Ростов-на-Дону вошел в список худших городов по индексу восстановления жизни до пандемии коронавируса. Соответствующую информацию публикует 2ГИС.

Индекс восстановления в Ростове составляет 64. Этот показатель ниже только в четырех городах: Санкт-Петербурге и Махачкале – 50, Москве и Сочи – 42.

Высокие показатели зафиксированы в Новокузнецке – 88, Набережных Челнах – 85, Кемерове и Магнитогорске – 84, Кургане – 81.

Средний показатель по стране – 66. Индекс рассчитывался исходя из показателей мобильности и активности граждан.

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