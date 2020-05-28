Ростов стал одним из худших городов по индексу восстановления жизни, как до коронавируса

Ростов-на-Дону вошел в список худших городов по индексу восстановления жизни до пандемии коронавируса. Соответствующую информацию публикует 2ГИС.Индекс восстановления в Ростове составляет 64. Этот показатель ниже только в четырех городах: Санкт-Петербурге и Махачкале – 50, Москве и Сочи – 42.Высокие показатели зафиксированы в Новокузнецке – 88, Набережных Челнах – 85, Кемерове и Магнитогорске – 84, Кургане – 81.Средний показатель по стране – 66. Индекс рассчитывался исходя из показателей мобильности и активности граждан.