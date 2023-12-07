Ростов стал лидером по ценам на курицу, масло и молочку

Фото: Rostov.ru

Ростов-на-Дону стал лидером по ценам на курицу, масло и молочку. Актуальные цены на ряд продуктов питания опубликовал Ростовстат.Самым дорогим мясным продуктом является курица. За килограмм птицы жителям придется отдать 231 рубль. К примеру, такой же продукт в Миллерово стоит 196 рублей. Недешевое и масло. Сливочное в среднем продадут по стоимости 735 рублей, а подсолнечное – 129 рублей.Значительно выросли цены на молочку. Цена на сметану – 295 рублей, а на творог – 407 рублей. Также твердые сыры стоят 738 рублей. К примеру, стоимость такого же товара в Волгодонске – 683 рубля.Дорогими остаются чай – 1 206 рублей, соль – 21 рубль. Недешевый и хлеб: изделие из ржаной муки стоит 76 рублей, а из пшеничной – 80 рублей.Однако некоторые товары в Ростове дешевле среди других в регионе. К примеру, свинина в донской столице стоит 357 рублей. Также недорогое молоко – 70 рублей и мука – 43 рубля.