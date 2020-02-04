Ростов попал в рейтинг исторических городов, исчезающих на глазах



Уничтожение исторического центра Ростова замечают не только местные эксперты. Историк Александр Можаев включил донскую столицу в рейтинг исторических городов, исчезающих на глазах.



По мнению специалиста, ситуация с сохранением культурного наследия в стране крайне печальна. В качестве примера он привёл 10 городов, стремительно теряющих свой исторический облик и самобытность. Среди них оказался и Ростов.



Автор рейтинга отмечает, что, несмотря на значительные разрушения во время войны, в Ростове сохранились целые кварталы дореволюционных домов с историческими дверями, окнами, решетками балконов, козырьками навесов, железными ставнями магазинов.

«Городские энтузиасты своими руками чинят деревянные двери, ищут и восстанавливают старинные вывески, но встречный процесс опережает их усилия, - отмечает Александр Можаев. - Деревянные окна меняют на как попало подогнанные стеклопакеты, в прорехах исторических улиц возникают нелепые офисные новостройки. Городские власти регулярно озвучивают намерение «сносить и отстраивать заново», не видя ценности подлинного материала».



Историк-эксперт напомнил историю со снесённым зданием первой в Ростове бильярдной на улице Шаумяна. Энтузиасты восстановили на здании старинную надпись и ратовали за внесение его в список объектов культурного наследия. Однако местные власти не увидели ценности дома. Постройку снесли, а на её месте построили очередную гостиницу к чемпионату мира по футболу. К сожалению, подобная участь настигла десятки других объектов.